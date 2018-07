V. Setúbal vence Napredak e discute troféu com Benfica

Depois de ter estado em desvantagem ao intervalo, a equipa da I Liga operou a reviravolta no segundo tempo

O Vitória de Setúbal venceu , por 2-1, no Estádio do Bonfim, os sérvios do Napredak, resultado que permite aos sadinos discutir na sexta-feira com o Benfica o triunfo do Torneio Internacional do Sado.

Depois de ter estado em desvantagem ao intervalo, a equipa da I Liga operou a reviravolta no segundo tempo graças aos golos de Nuno Pinto e Rúben Micael, aos 52 e 86 minutos, respetivamente.

O golo do Napredak, que passou a atuar em inferioridade numérica devido à expulsão de Marinkovic, aos 50 minutos, foi apontado aos 38, por intermédio de Kostic Miroljub.

Vitória de Setúbal e Benfica, equipas que lideram o Torneio Internacional do Sado, ambas com três pontos, defrontam-se na sexta-feira, pelas 20:30, no Estádio do Bonfim, na partida que vai decidir o vencedor do Torneio Internacional do Sado.

Após o fim do jogo, Vitória de Setúbal e Napredak marcaram cinco grandes penalidades cada, para, em caso de necessidade no final do Torneio Internacional do Sado, servir de critério de desempate.

Os sadinos foram mais fortes da marca dos 11 metros, vencendo 4-2. O guarda-redes Milton Rapahael, um dos reforços da equipa de Lito Vidigal, foi protagonista, ao travar três remates do conjunto sérvio. Nuno Valente, Rafinha, Gustavo Cascardo e Victor Veloso converteram os penáltis dos vitorianos.