V. Setúbal responde às acusações de burla

Correio da Manhã afirma que os investidores acusam os sadinos de burla no valor de 700 mil euros, dívida que seria paga com a venda de Frederico Venâncio.

O V. Setúbal reagiu à notícia publicada esta quarta-feira pelo Correio da Manhã, que dá conta de uma alegada queixa por parte de três investigadores privados que afirmam terem sido burlados pelos sadinos no valor de 700 mil euros. A notícia afirma que o montante servia para que o clube de Setúbal pudesse inscrever jogadores nesta edição da I Liga e que o acordo previa que o V. Setúbal pagasse a dívida com a venda de Frederico Venâncio.

"Como afirmado ao jornalista autor da peça, o Conselho de Administração desta sociedade anunciou, em tempo oportuno, a grave situação económica com que se deparou e em particular quanto ao gritante constrangimento de tesouraria que enfrentava, pelo que, para fazer face ao mesmo, existiria a necessidade de recorrer a investidores privados. Tal veio efectivamente a suceder, no estrito cumprimento da legalidade, formalizando-se os competentes contratos (empréstimo), prestando-se as garantias exigidas pelos investidores e assumindo-se direitos e obrigações contratuais", começa por explicar o V. Setúbal

"Considerando que o Vitória Futebol Clube SAD é uma entidade séria, que exige responsabilidade em cada decisão, afirmamos de forma inequívoca, que nenhuma das obrigações contratuais assumidas no âmbito de tais contratos de mútuo foram desrespeitadas, em particular no que tange ao compromisso de pagamento proveniente da receita obtida pela transferência dos direitos de inscrição desportiva do jogador Frederico Venâncio, isto porque, até ao momento, ainda não foi recebida pelo Vitória Futebol Clube SAD, a totalidade do montante a esse título, sendo absolutamente falso que "as contas estão liquidadas" desmentindo-se assim, categoricamente a "fonte oficial do V. Guimarães" a que alude a notícia", pode ler-se.

Contactada por O JOGO, fonte oficial do V. Guimarães informou que o clube está "a cumprir com tudo o que foi acordado com o V. Setúbal" e que "não existe qualquer montante em incumprimento com o referido clube".