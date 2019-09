V. Setúbal quer aproveitar paragem "proveitosa" frente ao Braga

Confrontado com o facto de o Braga ser uma equipa com ambições, mas que já perdeu dois jogos, com o Sporting e o Benfica, Sandro Mendes disse que isso "não complica, nem mais nem menos", a tarefa da equipa sadina.

O treinador do Vitória de Setúbal afirmou esta quinta-feira que a equipa sadina vai fazer tudo para conquistar o primeiro triunfo, na receção ao Braga, na sexta-feira, em jogo da quinta jornada da I Liga.

"Esperamos um jogo complicado, difícil, e estamos preparados para tal. A equipa está otimista, com vontade, como sempre esteve, e, amanhã [sexta-feira], vamos tentar fazer tudo para conseguir o nosso objetivo: finalmente, conseguir uma vitória e a conquista dos três pontos", disse Sandro Mendes.

Em conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Braga, Sandro Mendes advertiu que o adversário é uma equipa difícil, mas mostrou-se confiante no desempenho dos sadinos e reconheceu que a paragem do campeonato foi "proveitosa".

"Foi uma paragem longa e penso que proveitosa, boa para integrar os últimos jogadores que chegaram, reformular ideias e conhecer melhor as características desses jogadores", disse Sandro Mendes, confrontado com a recente paragem do campeonato da I Liga devido aos jogos das seleções nacionais.

Sandro Mendes considerou o Braga "um adversário bastante complicado, já com alguns jogos, uma Liga Europa muito bem conseguida, com bons jogadores": "Alguns que nós conhecemos e que estiveram aqui, como é o caso do Ricardo e do André (irmãos Horta)", lembrou o treinador do Vitória de Setúbal.

Confrontado com o facto de o Braga ser uma equipa com ambições, mas que já perdeu dois jogos, com o Sporting e o Benfica, Sandro Mendes disse que isso "não complica, nem mais nem menos", a tarefa da equipa sadina.

"Independentemente dos resultados do Braga para a I Liga, na Liga Europa os resultados foram fantásticos e tem um plantel muito rico em opções. E a nós compete-nos fazer o nosso trabalho, manter aquilo que temos de bom, que é a nossa coesão, o nosso espírito de sacrifício, tentar manter a nossa baliza a zero e conseguir aquilo que ainda não conseguimos: fazer golo", acrescentou.

À entrada para a quinta jornada da I Liga, o Vitória de Setúbal é o 16º classificado, com três pontos, menos um do que o Braga, 13º colocado.

O jogo Vitória de Setúbal-Braga está marcado para as 20h30 de sexta-feira, no estádio do Bonfim, em Setúbal.