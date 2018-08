Tengarrinha orienta equipa de sub-23 do V. Setúbal

Tengarrinha abraça novo projeto

Bernardo Tengarrinha, antigo futebolista que representou FC Porto, Estrela da Amadora, Olhanense, Santa Clara, V. Setúbal, CSKA Sófia, Freamunde, Chaves ou Boavista, juntou-se à equipa técnica dos sub-23 sadinos. O médio suspendeu a carreira no ano passado depois de lhe ter sido detetado um linfoma de Hodgkin, uma doença com sintomas semelhantes aos da leucemia e contra a qual continua a lutar.

Depois de ter alinhado pelos sadinos em 2010/11 e 2011/12, Tengarrinha vai reencontrar Diego Silva, com quem partilhou o balneário no Bonfim. Os dois voltaram para orientar os sub-23, juntando-se ao também regressado Chiquinho Conde, velha glória do V. Setúbal nos anos 90.

O treinador adjunto, de 29 anos, estará com a equipa de sub-23 no próximo sábado, data em que os sadinos recebem o Sporting no arranque da Liga Revelação. Entretanto, o clube prepara-se para divulgar quais os jovens jogadores que compõem o grupo que disputará a época de estreia da nova competição nacional, cuja primeira fase decorrerá entre 18 de agosto e 9 de fevereiro e a fase final começará dia 23 do mesmo mês. -m.n.a.