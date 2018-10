Sócios aprovam contas que tinham sido reprovadas

Os exercícios dos dois primeiros anos tinham sido sucessivamente reprovados peloa associados do V. Setúbal. O passivo do clube atingiu no ano passado 16, 904 milhões de euros

Os sócios do V. Setúbal aprovaram na noite desta quinta-feira, em assembleia geral realizada no Pavilhão Antoine Velge, as contas do clube referentes aos exercícios de 2015, 2016 e 2017. Os dois primeiros exercícios são ainda referentes à gestão da anterior Direção, presidida por Fernando Oliveira, enquanto as de 2017 já dizem respeito à Direção de Vítor Hugo Valente.

O passivo do clube atingiu no ano passado 16, 904 milhões de euros e as contas foram aprovadas com 69 votos a favor, 75 abstenções e 22 votos contra. A votação das contas de 2015 e 2016, com passivos de 16, 540 milhões (81 votos a favor, 60 abstenções e 25 contra) e 16, 818 milhões de euros (75 votos a favor, 74 abstenções e 19 contra), respetivamente, também foram aprovadas

As contas de 2015 e 2016 tinham sido chumbadas sucessivamente pelos associados, sendo que as do exercício de 2015 foram reprovadas por quatro ocasiões.