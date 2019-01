Salários em atraso no Vitória de Setúbal vão ser regularizados

Sadinos dizem que só há um mês em atraso e que nos próximos dias vão acertar tudo.

As contas do Vitória de Setúbal têm sido motivo de controvérsia nos últimos dias, com notícias a dar conta de atrasos nos pagamentos aos funcionários, futebolistas incluídos. Ao que O JOGO apurou, há de facto um atraso com o pagamento do último vencimento, que deveria ter caído nas contas há alguns dias, mas a administração está a desenvolver esforços para garantir que a situação fique resolvida no decorrer dos próximos dias. A fonte consultada por O JOGO desmentiu ainda as notícias que davam conta de que os jogadores estariam sem receber desde novembro, remetendo para o comunicado emitido pela administração sadina no passado sábado.

Depois do empate caseiro frente ao Chaves, Lito Vidigal foi confrontado com os alegados ordenados em atraso no V. Setúbal e evitou comentar a situação dos sadinos, remetendo para possíveis respostas por parte da administração e contornando a questão com elogios o desempenho dos seus jogadores.

Entretanto, depois de uma fase com calendário preenchido, o plantel cumpre hoje o segundo dia de folga concedido pela equipa técnica e regressa aos relvados amanhã para começar a preparar a deslocação ao reduto do Rio Ave, jogo marcado para o próximo domingo, pelas 20 horas.