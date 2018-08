Oficial: Vitória de Setúbal anuncia internacional sul-africano como reforço

Internacional A pela África do Sul já teve passagens pelos campeonatos holandês, francês e sueco.

O avançado Kermit Erasmus (ex-AFC United, Suécia) é reforço do Vitória de Setúbal para as duas próximas temporadas, comunicou esta sexta-feira o clube sadino, da I Liga.

O internacional A sul-africano, de 28 anos, que antes do conjunto escandinavo teve passagens pelos franceses do Rennes e Lens e pelos holandeses do Feyenoord e Excelsior, afirmou estar "feliz" pela oportunidade de representar os sadinos.

"Estou muito, muito orgulhoso e feliz por poder representar o Vitória. Vou dar o máximo em cada treino, em cada jogo, para ajudar a equipa a ganhar o maior número de jogos que for possível", disse em declarações ao site do clube.

No seu país natal, Kermit Erasmus atuou, entre outros, no Orlando Pirates, clube onde foi treinado pelo compatriota Erik Tinkler, antigo médio do Vitória de Setúbal na década de 1990, que lhe falou do clube que agora vai representar.

"Quando surgiu a oportunidade de vir representar o Vitória falei com o meu antigo treinador, Eric Tinkler que me deu as melhores referências do clube. Falou-me um pouco da história e da grandeza do Vitória", disse.

O avançado, que se define como um "jogador explosivo, rápido e tecnicista, que pode jogar em qualquer posição no ataque, sobretudo nas alas, ou até mesmo como segundo avançado", confessa-se "ansioso" por começar a trabalhar com o plantel.

"Estou ansioso para conhecer os meus novos colegas e começar a mostrar o meu futebol", referiu o atleta que escolheu utilizar a camisola número 95, o mesmo que usou nas ocasiões em que foi internacional pela seleção da África do Sul.