O triunfo que foge aos sadinos há quase 30 anos

Desde a última vitória, o registo dos sadinos no Bessa é de oito empates e nove derrotas.

Já passaram quase 28 anos desde a última vez que o V. Setúbal conseguiu somar três pontos no Estádio do Bessa frente ao Boavista em jogos a contar para o campeonato. O último triunfo (2-1) aconteceu a 11 de março de 1990, numa partida em que Jaime Pacheco e Mladenov apontaram os golos da formação vitoriana, enquanto o tento certeiro dos boavisteiros foi da autoria de Forbs, tio de Forbes, ex-jogador do V. Setúbal. Nessa mesma temporada de 1989/1990, os sadinos venceram as duas partidas do campeonato e os oitavos de final da Taça de Portugal pelo mesmo resultado. Nessa época os sadinos terminaram o campeonato na sexta posição com 36 pontos, em igualdade pontual com o Belenenses, enquanto os axadrezados terminaram na oitava posição, com um total de 34 pontos. Desde então, o melhor que os setubalenses obtiveram foram oito empates em 17 jogos, o último dos quais a zero na temporada de 2014/2015.

No próximo domingo, os pupilos de José Couceiro viajarão para o Estádio do Bessa onde tentarão contrariar a estatística e acabar com o jejum que já dura há quase 30 anos e que, em caso de superarem, permitirá dar mais um salto na luta pela permanência.