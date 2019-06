Nuno Pinto "vira a página" e agradece apoio

Jogador do Vitória de Setúbal terminou programa de recuperação de um linfoma e apresenta-se no clube no dia 24.

Nuno Pinto, jogador do Vitória de Setúbal, escreveu esta quinta-feira, na sua página do Facebook, que está pronto a regressar ao ativo depois de "terminar o ciclo" de recuperação de um linfoma.

"Hoje termino o protocolo que me foi estipulado no dia 13 de dezembro. Com muita satisfação minha, quero fechar este ciclo e virar a página pois a vida continua e temos que aproveitar tudo ao máximo", informou o lateral-esquerdo de 32 anos.

"Obrigado por todo o apoio que me deram, sem vocês tudo teria sido mais difícil", acrescentou, prometendo recomeçar a trabalhar no Vitória de Setúbal no dia 24 deste mês, data da apresentação do plantel para 2019/20.

"Em breve estarei a recuperar energias com a minha amada família e voltar a fazer o que tanto gosto. Preciso fechar este capitulo, para conseguir estar em paz e em harmonia com as pessoas que me rodeiam", completou.