Lito Vidigal frisou a importância de iniciar a I Liga com um êxito na receção de sábado ao Aves.

"Queremos começar a época com vitórias, independentemente do adversário, seja em casa seja fora, temos de jogar sempre com a intenção de vencer", afirmou na conferência de imprensa realizada no Estádio do Bonfim.

Para atingir o objetivo de conquistar os três pontos, o treinador do Vitória de Setúbal, que reencontra o clube que orientou na época passada entre a 9.ª e 19.ª jornadas, apela à presença de público no estádio.

"O mais importante nos jogos em casa são os adeptos, precisamos dos vitorianos e de ter a cidade connosco. O Vitória é um clube fantástico, com uma massa adepta fantástica. Queremos sempre a presença deles. A trilogia jogadores, cidade e adeptos tem de estar sempre presente. Se o conseguirmos estaremos mais perto de ter sucesso", disse.

Lito Vidigal considera que o Aves leva vantagem sobre o Vitória de Setúbal por não ter feito tantas alterações no plantel. "Têm mais tempo de trabalho do que nós e mantiveram a estrutura da época anterior. No entanto, o mais importante somos nós e saber o que temos de fazer no jogo. Dou sempre mais importância à minha equipa, apesar de termos de estar sempre atentos a alguns aspetos dos adversários", referiu.

Questionado sobre o onze que poderá utilizar sábado na ronda inaugural, o treinador dos setubalenses não abre o jogo. "Treinamos todos os dias e os jogadores têm de demonstrar em cada exercício que estão mais aptos para jogar. No fundo, estou aqui só para meter nomes. A atitude, o trabalho e profissionalismo dos jogadores é que me vão dizer quem pode jogar mais ou menos", disse.

À exceção do defesa Gustavo Cascardo, que recupera de entorse no tornozelo direito, o Vitória de Setúbal tem todos os jogadores aptos para sábado.