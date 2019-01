Makaridze muda-se para o Sado após rescindir com Rio Ave

Guarda-redes já jogou também no Moreirense e Feirense

O Vitória de Setúbal anunciou esta quinta-feira a contratação do guarda-redes Makaridze, de 28 anos e que rescindira recentemente com o Rio Ave.

O guardião georgiano assinou por época e meia, depois de ter feito apenas dois jogos na primeira metade da época em Vila do Conde.

Em Portugal, Makaridze já atuou no Moreirense e Feirense. "Estou muito feliz e agradecidos aos dirigentes do Vitória por terem confiado nas minhas potencialidades. Deram-me a oportunidade de poder representar um clube com uma enorme história no futebol português. Sei que foi a primeira equipa portuguesa a defrontar uma equipa da ex-União Soviética e isso tem sem dúvida grande relevância histórica", disse à página dos sadinos o jogador, que tem perto de uma centena de jogos na I Liga.