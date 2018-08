Lito Vidigal sobre o V. Setúbal-Aves: "Às vezes o pé esquerdo também é direito"

Declarações de Lito Vidigal, treinador do Vitória de Setúbal, após a vitória, por 2-0, na receção ao Aves

O jogo e os pés: "Entrámos com os dois pés. Às vezes o pé esquerdo também é direito. As equipas não são estanques. Por muito melhor que estejamos, é importante melhorar. Temos vindo a trabalhar bem, mas as vitórias é que sustentam trabalho e dão-nos confiança. Foi um jogo bem disputado e com qualidade. Agradeço a presença dos adeptos vitorianos. Espero que continuem a estar connosco. Vai ser uma época desafiante."

Agradado: "O que mais me agradou foi, principalmente, o resultado e a atitude. Se queremos estar no meio dos melhores temos de ser competitivos. Resultado podia ser mais dilatado pelas oportunidades que tivemos. Defrontámos uma equipa que está junta há pelo menos dois anos. Tudo isso valoriza mais a vitória dos meus jogadores."

Gozo especial por ter vencido antiga equipa: O que me interessa é ganhar já o próximo jogo [Sporting]. Voltei a encontrar amigos e colegas de trabalho com quem partilhei bons momentos. Tive o cuidado de os cumprimentar. Não tenho tempo para isso (problemas). Estou sempre a olhar para as coisas positivas"