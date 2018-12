Lito Vidigal foi expulso e paga multa: "Tu és mau, muito mau, és uma vergonha"

O treinador do Vitória de Setúbal, Lito Vidigal, foi expulso nos últimos minutos do jogo com o Marítimo

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol aplicou uma multa de 765 euros a Lito Vidigal, após apreciação do relatório de Artur Soares Dias sobre a expulsão do treinador do Vitória de Setúbal nos últimos minutos do encontro frente ao Marítimo, que terminou com o triunfo dos sadinos, por 1-0. Lito Vidigal protestou com a equipa de arbitragem nos seguintes modos: "a bola é nossa c...". O relatório mostra ainda a reação do treinador após ser expulso, dirigindo-se para o árbitro-assistente: "tu és mau...muito mau...és uma vergonha".

Neste sentido, o técnico poderá sentar-se no banco na receção ao Benfica, no próximo sábado (20h30).

No final do jogo com os insulares, Lito Vidigal reagiu calmamente à ordem de expulsão do árbitro Artur Soares Dias: "Eu sinto que não fui expulso porque não fiz nada. Eu ando nesta vida a tentar ser melhor pessoa, reconhecendo os meus erros, o que é importante para crescermos. Eu não fiz, nem disse nada para que se tomasse uma decisão destas".