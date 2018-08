Lito Vidigal: "O 2-1 para nós teria sido normal"

Treinador reconheceu a qualidade do Sporting, mas destacou o equilíbrio da partida

Lito Vidigal destacou a atitude do V.Setúbal e crê que teria sido "normal" outro resultado que não a vitória do Sporting.

Elogios aos adeptos: "Tenho que dar os parabéns aos adeptos do V.Setúbal. Foram fantásticos e acreditaram sempre que poderíamos ter tido outro resultado. Os adeptos do Sporting também saíram daqui satisfeitos com a exibição que viram por parte do Vitória. O Sporting teve 40 mil pessoas aqui, é um clube importante e gostava que as coisas que se resolvessem pelo melhor para que voltasse o Sporting que todo conhecemos."

Justiça do resultado: "O resultado aceita-se, mas podia ter caído para qualquer lado. Se tivéssemos feito o 2-1 teria sido normal, mas o Sporting tem jogadores de grande qualidade. Fomos intensos e agressivos quando tínhamos que ser."

Postura e ambição: "Temos que ter sempre ambição de ganhar, independentemente do adversário e isso foi aqui demonstrado. Os jogadores deram o máximo e quando se dá o máximo não se pode exigir mais. Não era jogo do nosso campeonato? Todos so jogos são importantes, um ponto aqui ou algo mais seria importante, há equipas mais fortes, mas isso não nos impede de pensar que podemos vencer, temos sempre de pensar dessa forma."