Leonel Pontes na mira do Vitória de Setúbal

Técnico português do Jumilla pode suceder a Lito Vidigal

Os dirigentes do Vitória de Setúbal estão a analisar vários nomes de treinadores com o perfil para sucederem a Lito Vidigal, depois da saída deste na última sexta-feira, por mútuo acordo, do comando técnico dos sadinos. Entre os alvos equacionados, sabe O JOGO, está Leonel Pontes, de 46 anos, que orienta atualmente os espanhóis do Jumilla, 9º classificado da II divisão B, sendo este um clube com ligação direta aos ingleses do Wolverhampton.

De momento, a SAD dos sadinos optou por entregar os comandos da equipa ao diretor desportivo, Sandro Mendes, que poderá estrear-se no banco em jogos da I liga já na próxima quarta-feira, na receção ao Sporting, mas nas próximas horas poderão avançar as negociações com o alvo principal, estando Leonel Pontes bem colocado, até pela experiência que já adquiriu, não só pela sua passagem por Sporting e Marítimo, mas também por ter sido adjunto de Paulo Bento na Seleção Nacional.