Kermit Erasmus perto de reforçar o V. Setúbal

Internacional da África do Sul, 28 anos, está prestes a ser confirmado como jogador dos sadinos.

Depois de iniciar o campeonato com um triunfo caseiro sobre o Aves (2-0), o Vitória de Setúbal está perto de garantir mais um reforço para a nova época. Trata-se de Kermit Erasmus, internacional sul-africano que, segundo a Imprensa sul-africana, assinará por três temporadas. Erasmus terá viajado para Setúbal nos últimos dias, mas O JOGO sabe que o avançado não treinou com o plantel, que já prepara a deslocação a Alvalade, no sábado.

Depois de breves passagens por Feyenoord e Excelsior entre 2008 e 2010, o avançado regressou ao futebol sul-africano, onde representou Supersport United e Orlando Pirates. Em 2015/16, foi contratado pelo Rennes, mas rescindiu com os franceses em janeiro deste ano e assinou pelo AFC United.

Erasmus pode tornar-se o quarto jogador da África do Sul a assinar pelo Vitória de Setúbal no espaço de poucos dias. Recentemente, os sadinos contrataram Sphephelo Sithole ao Sporting para a equipa de sub-23 e garantiram Nkanyiso Shinga e Philani Jaca para os juniores. A informação foi avançada na rede social Twitter pela KZN Academy, academia sul-africana que esteve em digressão por Portugal no último mês.