Allef esteve envolvido no lance que ditou o fim da época para o arsenalista e está triste.

No encontro entre sadinos e arsenalistas da última jornada, Raúl Silva teve de abandonar o relvado de maca, queixando-se de dores no joelho esquerdo. Os exames posteriores confirmaram uma lesão grave do central do Braga, uma rotura de ligamentos que o obrigará a uma paragem de cerca de seis meses.

Allef, avançado do V. Setúbal que esteve envolvido no choque que originou a saída de Raúl Silva, manifestou a sua tristeza face à gravidade da lesão e desejou uma recuperação rápida ao camisola 34 dos bracarenses. "Foi um lance em que não houve, da minha parte, qualquer intenção de magoar o jogador adversário. Infelizmente, estes lances acontecem com muita frequência no futebol", garantiu o avançado. O choque aconteceu junto à linha lateral e obrigou a equipa médica a entrar em campo para assistir o defesa. O jogador arsenalista ainda voltou ao relvado do Estádio do Bonfim, mas viu-se forçado a sair poucos minutos depois. "Fiquei triste com o que aconteceu e por isso gostaria de deixar aqui a minha solidariedade ao Raúl Silva. Desejo que recupere bem e que regresse o mais rapidamente possível a fazer aquilo que certamente mais gosta: jogar futebol", disse o jogador dos sadinos.

Allef, que cumpre a segunda temporada ao serviço do Vitória de Setúbal, contabiliza oito jogos pelo plantel principal nesta época, tendo marcado um golo na Taça da Liga, ao Nacional. O registo do futebolista brasileiro é bem mais impressionante ao serviço da formação sub-23 do clube, pela qual soma 11 remates certeiros em dez presenças, cotando-se como melhor marcador do conjunto orientado por Chiquinho Conde.