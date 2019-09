Vitória de Setúbal recebe o Vitória de Guimarães na sexta jornada do campeonato.

O treinador do Vitória de Setúbal disse este sábado que o objetivo da sua equipa para a receção de domingo ao Portimonense, da sexta jornada da I Liga, passa por somar o segundo triunfo consecutivo.

Em conferência de imprensa, Sandro Mendes admitiu que o êxito obtido na ronda anterior sobre o Braga (1-0) chegou no momento certo.

"Não escondemos que o grupo de trabalho precisava desta vitória, que foi muito positiva. Agora queremos dar continuidade a essa vitória amanhã [domingo]", afirmou.

Ao contrário do que possa ter acontecido com quem observa a equipa do exterior, o técnico dos setubalenses assegurou que no seio do plantel a conquista dos três pontos em nada alterou a semana de trabalho.

"É indiscutível que é melhor trabalhar sobre vitórias, mas isso não mudou nada no grupo de trabalho da semana passada para esta. O empenho, a concentração, o crer e o trabalho foram iguais e os jogadores estiveram à altura das exigências. Admito que para a opinião pública possa ter mudado alguma coisa", referiu.

Apesar de o Portimonense atuar no Estádio do Bonfim vindo de três derrotas nas jornadas anteriores, Sandro Mendes não espera facilidades de uma equipa que merece elogios.

"Espero um adversário forte, pelo que são e pela sua identidade, e não pelos últimos resultados. O Portimonense é uma equipa que gosta e sabe ter bola, e têm jogadores com excelente capacidade técnica. Quem viu o jogo com o FC Porto [triunfo portista por 3-2], viu que se trata de uma equipa capaz", vincou.

Sandro Mendes, que vi a sua equipa estrear-se a vencer no campeonato diante dos bracarenses, deseja que o triunfo da semana passada cause menos ansiedade no Bonfim.

"Espero um ambiente mais tranquilo. Se estiver assim, passa mais serenidade para dentro do campo e os jogadores vão estar mais tranquilos. Compete-nos a nós procurar essa tranquilidade e apoio vindo do exterior. Vamos dar o nosso melhor e trabalhar a 100 por cento como temos feito, se calhar, com um bocadinho mais de paz", disse.

À exceção dos avançados Mendy (problema de saúde) e Ghilas (recupera forma), o treinador dos sadinos tem todos os jogadores à disposição.

O Vitória de Setúbal, que ocupa a 11.ª posição a par do Vitória de Guimarães, com seis pontos, e o Portimonense, 14.º, com quatro, defrontam-se no domingo, às 18h00, no Estádio do Bonfim, em Setúbal, em encontro da sexta jornada da I Liga.