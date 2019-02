Perante as declarações do diretor de comunicação do FC Porto, o jogador do V. Setúbal envolvido no lance do qual resultou a lesão de Danilo, respondeu esta quinta-feira

Danilo saiu lesionado do encontro com o Vitória de Setúbal, na última jornada do campeonato, e o lance mereceu o comentário por parte de Francisco J. Marques na noite desta terça-feira, no programa Universo Porto da Bancada, do Porto Canal. O diretor de comunicação e informação dos dragões considera que os adversários têm usado excessiva dureza nas partidas com o campeão nacional. "O jogador entra claramente às pernas do Danilo. Vê-se. É publico que teve uma lesão grave na época passada e desde que regressou é recorrente entradas destas sobre ele. Quase que começa a parecer que há uma tentativa de condicionar os nossos jogadores e de cometerem faltas cirúrgicas para diminuírem a capacidade física deles", afirmou.

Perante estas declarações, Éber Bessa, o jogador do V. Setúbal envolvido no lance do qual resultou a lesão de Danilo, respondeu esta quinta-feira.

"O Danilo é meu amigo. Jogámos juntos no Marítimo. Foi um lance normal, que acontece várias vezes, e eu pedi-lhe desculpa logo de seguida. Se fosse absurdo, o VAR teria intervindo", disse Éber Bessa, que no final da partida diz ter trocado de camisola com o antigo companheiro. "Atrás do atleta está um ser humano e a sua família. Não tenho mau caráter. Só estou a tentar trazer comida para casa e ajudar a minha equipa. Algumas pessoas deviam estar caladas e observar com atenção", afirmou, acrescentando que em breve se irá reunir com o advogado para decidir se agirá judicialmente.

O médio comentou também o momento que ditou a sua expulsão no duelo com portistas: "Na primeira parte houve um lance igual na nossa área. O jogador toca-me e eu caio mas, como não ouvi o apito, levantei-me para continuar e o árbitro mostra-me o amarelo. Se houve o toque é penálti, não há discussão."