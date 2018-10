Semedo marcou, em Tondela, o primeiro golo pelos sadinos e festejou à CR7 em homenagem ao amigo de infância.

Vitoriano desde criança, José Semedo estreou-se a marcar pelo clube do coração, em Tondela, no passado domingo, abrindo o marcador com um golo que teve direito a um festejo à CR7, numa homenagem do médio sadino ao grande amigo que agora brilha em Itália, na Juventus. "Quando recentemente viajei com o Ronaldo à China, a convite dele, falávamos de futebol e ele deu-me umas dicas sobre os movimentos que deveria fazer na área nos lances de bola parada para ter mais hipóteses de marcar. Foi então que lhe disse que, no dia em que marcasse, iria festejar como ele", lembrou José Semedo, cuja história com Cristiano Ronaldo remonta aos tempos em que partilharam um quarto na academia do Sporting.

"Foi uma homenagem, um gesto de agradecimento que lhe quis fazer", contou o futebolista, revelando que Cristiano Ronaldo lhe telefonou pouco depois para o congratular e dizer-lhe que festejou o golo com uma taça de champanhe. "Estava com a noiva dele em Milão, num hotel, e ligou-me para me dar os parabéns. Fiquei muito feliz por se ter lembrado de mim. É um homem com um coração de ouro", acrescentou. O remate certeiro de Semedo ajudou na conquista dos três pontos em Tondela, que lançaram o V. Setúbal para uma posição mais confortável, e foram dedicados a Berto, que se lesionou na véspera do encontro e não pôde ajudar a equipa.