Couceiro queixa-se da arbitragem: "A expulsão transformada em substituição"

José Couceiro assume interesse em reforços, admite saídas e nega que Gonçalo Paciência esteja de partida

Exibição e arbitragem: "Não entrámos bem no jogo. Acusámos a responsabilidade e estivemos muito nervosos nessa fase. Depois conseguimos libertar-nos e tomámos conta do jogo a partir dos 15 minutos. Fomos mais fortes e marcámos. Houve dois momentos decisivos. O primeiro foi a não expulsão do Joel e o Ivo (Vieira), muito bem, tirou-o do campo. A expulsão transformada em substituição. A arbitragem teve influência direta no resultado. Com a quantidade de faltas que o Joel fez não se percebe porque não foi expulso. São muitas coincidências esta época."

Revolta da equipa: "O jogo teve qualidade. Os dois clubes mostraram que têm capacidade para sair de onde estão. Tenho um problema para resolver: a revolta interior da equipa. A equipa não acredita. Eu acredito que o que tem acontecido é uma mera coincidência e que as coisas vão mudar. Perdemos dois pontos. Mostrámos capacidade para ganhar contra uma excelente equipa, que tem qualidade. Jogámos de forma diferente do que costumamos jogar. Na parte final, temos responsabilidades, assumo-o. Mesmo depois do 2-2 tivemos mais oportunidades para fazer golos."

Erros e videoárbitro: "O lance do golo anulado [a João Teixeira] é muito duvidoso. Sem linha (no relvado) é muito difícil, mas admito que [o Arnold] está fora de jogo. Nem vou entrar por aí. Os árbitros que estão nos terrenos não devem ser vídeoárbitros. Há um clima de desconfiança sem necessidade nenhuma. Temos direito à nossa indignação porque são erros a mais. O que tem acontecido tem de ser analisado. Somos a única equipa com bolas dentro da baliza que não são validadas. Estamos a jogar o futuro de uma grande instituição. Vou-me indignar as vezes que forem necessárias. Quero apenas acreditar que há erros, apenas erros."

Reforços: "Não excluo hipótese de ir ao mercado. Há a possibilidade de um ou outro jogador sair - não é o Gonçalo Paciência, como se tem dito."