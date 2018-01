Couceiro: o trabalho que Bas Dost dá e um grande elogio a Bruno Fernandes

José Couceiro lembrou, em conferência de imprensa, que o Vitória de Setúbal chegou à final da Taça da Liga por mérito próprio e garantiu que a equipa ia entrar para ganhar o jogo.

Jogo: "Quando se chega a esta fase da competição, sendo a equipa mais poderosa ou menos poderosa, todos sonham em vencer o troféu. Ninguém parte para uma final com outro tipo de pensamento, mesmo com recursos diferentes. Não acho que haja qualquer diferença em como se encara um jogo destes. Depois de termos ultrapassado cinco adversários, o objetivo é comum".

Jorge Jesus: "Como vejo Jesus? Como alguém que é apaixonado pelo jogo, completamente, que para atingir os objetivos é muito focado, penso que se tem um objetivo para cumprir, tudo fará para o conseguir. Dentro da geração dele tinha um conjunto de treinadores que nos influenciou. Ele percebe muito bem o jogo, lê muito bem o jogo, vê muito bem o espaço. É perspicaz na forma como aborda as questões e alguém que emocionalmente consegue ter estabilidade suficiente para aguentar todos estes momentos. No futebol a inteligência emocional é decisiva".

Se pudesse tirar um jogador adversário: "O Sporting tem um conjunto de jogadores muito bons e agora foi buscar o Rúben que dá muita qualidade. Claro que o Bas Dost nos dá muito trabalho, seria uma possibilidade, mas talvez o Bruno Fernandes. É também um jovem jogador, é da geração do Gonçado [Paciência], com enorme potencial. Penso que está a apanhar muito bem o que o Jesus lhe pede, cada vez entende melhor o jogo e é defensivamente e ofensivamente forte. Tem tudo para ser um jogador de topo".

Último jogo frente ao Sporting: "Não sei porque não pode acontecer [roubar pontos ao Sporting]. Pode haver grandes probabilidades. Era bom que fosse um jogo com golos. Os jogos têm histórias diferentes, a história deste jogo vai ser diferente da do último jogo. Não sei qual vai ser, mas é normal que estes jogos em determinados momentos as equipas tenham estratégias que vocês já as conhecem. Não há muito mais a dizer. Não há aqui nenhuma surpresa. Há aqui dados que são concretos, há por um lado uma equipa que não perdeu [Sporting] em Portugal e nós estamos há sete jogos sem perder e independentemente do que se passou no outro jogo, na Taça da Liga nós conseguimos fazer sete pontos e estamos aqui por mérito próprio. Foi [V. Setúbal] a equipa que na fase de grupos mais pontos fez. Quem tem este percurso só tem um objetivo, que é fazer tudo para ganhar o jogo".

Penáltis: "Ninguém pode pensar que vai entrar num jogo destes a pensar no 0-0 ou a pensar que vai levar o 0-0 até aos 90 minutos. O normal é haver golos, o anormal é não haver golos. Ninguém pode preparar uma equipa a pensar que não vai marcar golos e vai manter o 0-0. Há jogos em que até podemos não conseguir respirar, mas não é por opção nossa, é por mérito do nosso adversário. Não há nenhum treinador que entre a pensar que vai levar o 0-0 até ao fim. Claro que també nos vamos preparar para isso [penáltis], aliás já nos preparámos, mas não é o nosso objetivo. Agora é natural que as equipas sejam mais cautelosas, é normal, está um título em jogo. Agora ninguém entra a pensar no 0-0. As duas equipas entrarão para ganhar o jogo, de certeza".