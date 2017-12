Couceiro e o empate com o Benfica: "Não vale a pena avaliar"

O treinador do Vitória de Setubal, José Couceiro (D), conversa com o treinador do Benfica, Rui Vitória (E), durante o jogo da Taça da Liga disputado no estádio do Bonfim em Setúbal, 29 de dezembro de 2017. ANTÓNIO COTRIM/LUSA

Treinador do V. Setúbal falou sobre o empate a dois golos com o Benfica.

Análise: "Não há muito a dizer sobre o jogo, vocês viram. Não há muitos comentários a fazer. Na segunda parte tivemos uma oportunidade flagrante para o 3-0, o Gonçalo esteve na cara do Varela. Sabemos que quando um jogo está 2-0 é sempre enganador, uma equipa forte faz o 2-1 e entra no jogo. Além do grande mérito do João Carvalho na jogada... Não vale a pena avaliar. O Benfica empatou, o resultado acabou por ser justo. Não aproveitamos as oportunidades e podíamos ter acabado com o jogo. Foi aberto, interessante".

Críticas: "Se fizermos uma análise fria ao que se passou durante esta fase da época, chegamos à conclusão que a comunicação social tem interesse em apenas três clubes. As abordagens são feitas de forma diferente, somos tratados de forma diferente a todos os níveis mas fomos claramente a equipa mais penalizada. Ninguém tem tantas queixas como nós. Sabemos que não vamos ser beneficiados, não é isso que pretendemos, porque quando se comete um erro não é com outro que se resolve o problema. Foi aí que a equipa deixou de acreditar, não acreditava nas pessoas, o que se estava a passar era exagerado e queríamos ter o foco no jogo".