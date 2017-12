Couceiro antevê Benfica e reconhece: "Não me lembro de nada igual"

Treinador do V. Setúbal anteviu o jogo frente ao Benfica, da terceira e última jornada da Taça da Liga. Os sadinos já estão apurados para a final four da competição.

Benfica: "É claro que vamos bater o pé, seja contra quem for. O jogo da Taça de Portugal, na Luz, acabou por nos eliminar nas levamos a discussão até ao final. Aliás, podíamos perfeitamente ter tido outro resultado. Há um minuto decisivo, o minuto 84, que foi decisivo numa baliza e noutra. Num jogo do campeonato, o Benfica ganhou folgadamente, teve o seu mérito e nós tivemos as nossas responsabilidades. Este jogo tem uma história diferente. Não me lembro de uma equipa que esteja na nossa classificação no campeonato e que vá para a terceira jornada da Taça da Liga apurada num grupo com o campeão nacional, o Brage e o Portimonense. É uma situação excecional e vamos fazer o jogo com o Benfica pensando sempre da mesma forma. É natural que hajam alterações no onze, mas não há alterações por ser o Benfica".

Momento do Benfica: "O nosso respeito pelo Benfica é enorme. As coisas não lhes têm corrido como pretendiam e por isso mesmo acho que é de ter ainda mais atenção. Todos eles vão querer demonstrar que as coisas não estão a correr bem mas que têm valor. É evidente que têm, quer a nível de jogadores, estrutura técnica e dimensão do clube".

Se pudesse saltava este jogo?: "Não posso saltar este jogo. Vamos ter um jogo importante não só com o Estoril [campeonato], mas também todos os outros 19 jogos. Temos 15 jogos e dez pontos, são poucos. Podíamos falar em jogos em que merecíamos mais pontos, fomos a equipa mais penalizada com erros externos, visíveis e concretos. Mas isso não nos vale de nada, só por termos sido penalizados não quer dizer que vamos ser ajudados".

Situação nunca vista na Taça da Liga: "Pensávamos sinceramente que iríamos ter a possibilidade de discutir o apuramento neste jogo, mas as coisas correram muito melhor do que o esperado. O grupo tem equipas boas e o Portimonense demonstrou isso mesmo, ao conseguir recuperar de 2-0 para 2-2 frente ao Benfica e assim proporcionou-se a oportunidade de nos apurarmos. Não me lembro de nada igual na Taça da Liga, com uma equipa na nossa situação, em último lugar no campeonato, apurada na segunda jornada sem necessitar da terceira. Significa que a equipa tem valor e que pode fazer um pouco mais".