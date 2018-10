Com forte ligação ao Barruncho, que o viu crescer, Berto garante que irá defender sempre as suas raízes

Embora presentemente viva dias felizes no V. Setúbal, Berto passou por momentos difíceis durante a infância. No entanto, o jovem avançado assegura que irá sempre defender o bairro que o viu nascer e mostra um grande orgulho nas suas origens. "Há algo que vou sempre fazer, que é apoiar o local onde nasci, onde vivi, e sei o que se passa lá dentro. Para mim, sempre que me disserem que a vida num bairro é isto ou aquilo, vou sempre dizer que é mentira. Naqueles locais há uma mentalidade diferente, mas tanto no meu bairro como nos outros, há pessoas honestas e humildes. Nunca podemos julgar uma pessoa pelo sítio de onde vem", lembrou, acrescentando que as suas origens não fazem com que tenha algo a provar.

A forte ligação que mantém ao Barruncho, bairro de Odivelas onde viveu a maior parte da vida, será levada consigo para qualquer parte do mundo, assegura o avançado da equipa sadina. "Posso chegar ao topo, mas nunca me vou esquecer do bairro. Foi lá que aprendi a viver e quando falo daquele local, sinto um grande orgulho. Sempre que tenho oportunidade, visito os meus amigos e durmo lá, não tenho qualquer problema em dizer isso", revelou o avançado em entrevista exclusiva a O JOGO.

Ainda que esta seja a primeira época de Berto no V. Setúbal, a chegada do jovem ao Bonfim marca o seu regresso à cidade sadina, onde viveu durante cinco anos, na Casa do Gaiato, e onde ganhou o gosto por jogar à bola. "O sonho pelo futebol começou quando estava em Setúbal, no colégio. Quando, com apenas nove anos, tens de fazer tudo sozinho, a tua mentalidade muda. É verdade que é triste ser criança e estar longe da família, mas por outro lado foi bom para mim, porque ganhei maturidade e despertei para o futebol", revelou o internacional sub-20 português, que agora vive perto da sua antiga escola.