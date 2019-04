Berto voltou à casa de acolhimento onde viveu dos 8 aos 14 anos

Berto (E) do Vitória de Setúbal disputa a bola com Xavier do Tondela durante o jogo da Primeira Liga de Futebol disputado no Estádio do Bonfim, Setúbal, 10 de março de 2019. RUI MINDERICO/LUSA

Jogadores do V. Setúbal visitaram a Casa do Gaiato e entregaram bilhetes para o próximo jogo, naquele que foi um regresso emotivo para Berto.

Um grupo de jogadores do V. Setúbal esteve ontem na Casa do Gaiato para conviver com as crianças que vivem na casa acolhimento e distribuir bilhetes para a próxima partida do campeonato. Jovens aproveitaram para as habituais selfies ao lado de Zequinha, Artur Jorge, Nuno Valente e também Berto, que regressou às instalações onde viveu durante cinco anos.

"Quando meti o pé no refeitório vieram-me logo lembranças dos tempos que passei aqui. Estava longe da família e dos amigos, mas encontrei um grupo fantástico e ao longo dos anos foi ficando mais fácil. Levo daqui recordações maravilhosas e quando aqui voltar, voltarei sempre com orgulho e quase com vontade de chorar", admitiu Berto, que reviu caras conhecidas. "Espero que estas crianças sintam orgulho em ver alguém que viveu aqui e que hoje joga num clube enorme como o Vitória", acrescentou.

O avançado comentou o regresso aos triunfos e garantiu que o plantel só pensa no próximo encontro. "Temos um grupo lutador, que trabalha todos os dias para conseguir a vitória e essa chegou na segunda-feira. Agora estamos focados no Marítimo e só pensamos em vencer. Peço aos vitorianos que nos vão apoiar porque esta equipa merece uma casa cheia e os adeptos são o nosso 12.º jogador", disse Berto, que reforçou a importância de ganhar no domingo: "Sabemos que o adversário luta para não descer e vai entrar com tudo. Não podemos pensar que será um jogo fácil. Se ganharmos ao Marítimo, temos grandes chances de ficar na I Liga".