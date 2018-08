Adebanjo renova com o V. Setúbal e segue para o Campeonato de Portugal

Médio nigeriano vai jogar no Merelinense cedido pelos sadinos.

O Vitória de Setúbal confirmou esta quinta-feira a cedência do médio Jacob Adebanjo ao Merelinense, do Campeonato de Portugal, revelou à Lusa fonte do clube da I Liga.

O nigeriano, de 24 anos, que terminava o vínculo com o emblema vitoriano em 2019, renovou até julho de 2020, mas poderá regressar ao Estádio do Bonfim no próximo mês de janeiro, uma vez que os sadinos incluíram uma cláusula que permite resgatar o atleta nessa altura.

Jacob Adebanjo chegou ao Vitória de Setúbal na temporada passada, tendo realizado apenas uma partida oficial no campeonato. Em Portugal, o médio nigeriano representou também a AD Oliveirense, Quarteirense e Farense.