"Depois do jogo com o FC Porto, o meu pai ligou-me e senti o orgulho na voz"

No regresso a Portugal para a época de estreia na I Liga, o extremo tem-se destacado ao serviço dos sadinos e vem justificando a aposta do treinador Lito Vidigal

Em destaque no V. Setúbal, Berto regressou às grandes exibições e tem sido uma das figuras do plantel. Nascido em Portugal, filho de pai cabo-verdiano e mãe moçambicana, o extremo de 22 anos destacou o pai como um dos seus pilares. "Depois do jogo com o FC Porto, ele ligou-me e senti o orgulho na voz dele. Quando estava na formação do Benfica, tinha alguns problemas disciplinares e o meu pai chegou a ser o meu único apoio, ele sempre me disse que eu iria chegar à I Liga", revelou.

Natural de um bairro em Odivelas, Berto chegou ao Benfica com 16 anos e jogou ao lado de Bernardo Silva, Renato Sanches e Gonçalo Guedes, que conseguiram o salto para grandes clubes europeus. "Ver os meus colegas em patamares tão altos dá-me mais força para continuar", disse o jovem, que tem Ronaldo Fenómeno e Ivan Cavaleiro como referências.

Na época passada, esteve no Légia Varsóvia e no Northampton Town, onde viveu dias difíceis. "Houve alturas em que pensei em desistir. Não me sentia bem, mas tive pessoas importantes que me deram força para continuar", revelou Berto, que diz estar agora na sua melhor forma física.

A chegada ao Bonfim marca também o regresso a Setúbal, onde viveu durante cinco anos na Casa do Gaiato, entre os 8 e os 13 anos, e onde começou a jogar futebol. No domingo, foi eleito pela Liga o melhor em campo frente ao FC Porto e diz querer continuar a crescer, prometendo dar tudo pelo Vitória. "Nós temos uma equipa forte e podemos chegar longe", defendeu o jogador, que revelou uma aposta feita com Zequinha, Vasco Fernandes e Nuno Pinto, que lhe prometeram um jantar caso chegue aos dez golos e sete assistências.

O camisola 20 deverá voltar a ser aposta frente ao V. Guimarães, frente ao qual não espera facilidades. "Nós gostamos de jogos difíceis. Estamos focados no adversário e vamos lá para ganhar", rematou.