"Há estádios do Euro'2004 em que os acessos são feitos por túnel e elevador"

Paulo Gomes, presidente do V. Setúbal, considera que o Estádio do Bonfim é uma opção viável para receber jogos da I Liga.

O Estádio do Bonfim, casa do V. Setúbal, foi um dos recintos vistoriados por Liga e FPF com vista à avaliação de condições para receber jogos da I Liga a partir de 4 de junho, data agendada para o reatamento da prova.

Paulo Gomes, presidente dos sadinos, falou à Renascença sobre a análise dos organismos às instalações e mostrou-se confiante na possibilidade de o Vitória jogar no seu estádio.

"Não está em causa se o estádio é do Euro, se não é do Euro, ou se é de primeira, segunda ou terceira categoria. O que está em causa é se cumpre ou não as regras da DGS. O Bonfim é um dos estádios mais arejados, onde as equipas não se cruzam e onde em cinco metros estão no relvado. Também apresentámos a alternativa do pavilhão, já que temos a ginástica parada, com condições excecionais em matéria de balneários. Estamos dentro das condições que são pretendidas pela DGS", afiançou o dirigente, prosseguindo:

"Há estádios do Euro 2004 em que os acessos são feitos por túnel e os acessos aos balneários são feitos por elevador. O que queremos é saber se o Bonfim tem condições ou não. E é por isso que me irei bater", frisou, admitindo, no entanto, que a Cidade do Futebol - que já vai receber os jogos de Santa Clara e Belenenses SAD - é uma alternativa:

"Se o Bonfim não tiver as condições que se pretende, muitos não as têm. De qualquer forma, não serei uma força bloqueadora do reinício do campeonato, até porque fui dos que mais lutei para que isso acontecesse. Definimos a possibilidade, que está em aberto, de jogar na Cidade do Futebol. Mas, depois do que hoje se passou aqui no Bonfim, duvido que isso aconteça", rematou Paulo Gomes.