Feito inédito de Ghilas na estreia a marcar pelo V. Setúbal

O avançado foi a grande figura do Vitória na Taça de Portugal

Com currículo no futebol português, Nabil Ghilas assinou uma exibição à moda antiga frente ao Águias do Moradal, na Taça de Portugal, marcando três golos na goleada do V. Setúbal por 5-0. O argelino estreou-se a marcar clube sadino numa tarde especial, pode dizer-se.

Com os três golos, o avançado saltou para a liderança isolada da lista de melhores marcadores do plantel, com o V. Setúbal a somar apenas dois golos antes do encontro na aldeia do Estreito. Antes, Artur Jorge marcou no primeiro jogo da Taça da Liga, Hachadi agitou as redes numa partida do campeonato frente ao Braga e, no empate com o Covilhã, os sadinos beneficiaram de um autogolo.

Com passagens por Vizela, Moreirense e FC Porto, foi pelo V. Setúbal que o argelino apontou o primeiro hat trick em Portugal. Ghilas, que venceu uma Supertaça pelos dragões em 2013, chegou aos 25 golos em provas nacionais mas nunca tinha marcado três vezes num jogo. Em 2012/13, na melhor época da carreira, ao serviço dos cónegos, bisou por quatro vezes, frente a Nacional, Gil Vicente, Académica e Beira-Mar. Ainda assim o hat trick não é novidade para o argelino, que conseguiu o primeiro no Gazientepspor, em 2016/17.

