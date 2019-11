"FC Porto? Nós temos muito a ganhar e nada a perder"

Julio Velázquez quer apresentar uma equipa descomplexada no Estádio do Dragão, em partida da quarta eliminatória da Taça de Portugal.

O Vitória de Setúbal não tem nada a perder no embate com o FC Porto, no Estádio do Dragão, no domingo, para a quarta eliminatória da Taça de Portugal, disse este sábado o treinador dos sadinos. Em conferência de imprensa, Julio Velázquez, técnico espanhol que faz a sua estreia no comando do conjunto vitoriano, considera que a pressão está no lado dos dragões.

"Será um jogo da Taça de Portugal em que jogamos fora de casa contra um adversário muito, muito difícil. O contexto do Dragão tem uma atmosfera especial e muito bonita. No meu ponto de vista, temos muito a ganhar e nada a perder. A responsabilidade e a pressão estão do lado deles", referiu.

Apesar de frisar que a prioridade do Vitória de Setúbal é o campeonato, o treinador assegura que a equipa vai ao Estádio do Dragão, no Porto, tentar bater os comandados de Sérgio Conceição, treinador a quem teceu elogios.

"O nosso foco principal é a I Liga, mas queremos sempre jogar para ganhar. Sabemos que vamos enfrentar uma equipa com muito potencial e muito bem trabalhada por Sérgio Conceição, que me parece um grande treinador e que está a fazer um grande trabalho", vincou.

Os elogios ao oponente não se ficaram pelo líder técnico, uma vez que a qualidade individual do plantel portista também foi salientada por Julio Velázquez, que prometeu um Vitória ambicioso.

"O FC Porto tem jogadores de nível internacional, mas os meus jogadores fizeram um grande trabalho estas duas semanas e temos confiança em fazer um jogo bom, competitivo e em que podemos ganhar. A mentalidade é positiva e, por que não, lutar para ganhar", disse.

Apresentado como sucessor de Sandro Mendes a 11 de novembro, o treinador espanhol admitiu que a paragem na competição foi benéfica.

"Tenho muito respeito pelos colegas e pelo trabalho que foi feito antes de mim. Gosto de me focar no presente e não se trata de mudar ou não. Temos as nossas ideias e os nossos jogadores e procuramos implementar o modelo de jogo que queremos e as diferentes possibilidades ao nível da dinâmica do jogo", referiu.

Julio Velázquez, que regressou a Portugal três anos depois de ter treinado o Belenenses, faz um balanço positivo da sua experiência em Setúbal.

"Estou muito satisfeito com as duas semanas de trabalho e, sobretudo, com a predisposição dos jogadores. É o caminho certo para que as coisas saiam bem no final da época. Também estou muito contente com as pessoas no Vitória e os seus adeptos. A forma como me receberam foi cinco estrelas", disse.

Por ter contraído um traumatismo na face no treino de quarta-feira, o avançado marroquino Hachadi continua em dúvida para o encontro com os azuis e brancos.

A partida da quarta eliminatória da Taça de Portugal entre o FC Porto e o Vitória de Setúbal, está agendada para domingo, às 17h30, no Estádio do Dragão.