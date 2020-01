Paulo Gomes, ex-vice-presidente do Vitória de Setúbal, apresentou a lista que encabeça às eleições do clube.

Paulo Gomes, ex-vice-presidente do Vitória de Setúbal, pediu, na apresentação da lista que encabeça às eleições do clube, que todos os candidatos façam uma campanha limpa ao ato eleitoral de 17 de janeiro. No auditório da Escola Sebastião da Gama, em Setúbal, o antigo dirigente, de 50 anos, disse perante uma plateia de 200 pessoas que o clube nada tem a ganhar com "achincalhamento" entre os membros das listas.

"Não contem comigo para denegrir adversários, nem para essas guerras. Se o fizerem, estamos a prejudicar a imagem do clube. Confesso ter medo que a campanha não seja limpa. A instabilidade é grande e são muitas listas e, por vezes, preocupam-se em derrubar os adversários em vez de apresentarem projetos sólidos e credíveis. Isso é mau para o Vitória porque a cidade merece um clube mais limpo, são e com massa crítica para o fazer crescer", disse.

Quanto às razões pelas quais concorre às eleições, Paulo Gomes, que no passado mês de dezembro apresentou a demissão da direção com outros nove dirigentes, explica que o clube merece que lutem por ele. "Estou a avançar agora, porque se passaram alguns factos durante estes últimos tempos que levaram a que a equipa com que trabalhava na direção se demitisse. Tínhamos duas alternativas: ou íamos para casa descansar ou estaríamos aqui hoje. Achámos que o Vitória estava em primeiro e, por isso, estamos aqui para entrar numa nova luta", referiu.

Sócio do Vitória de Setúbal desde 1983, Paulo Gomes revelou quais as principais bandeiras do projeto que lidera à presidência do clube da I Liga de futebol. "Uma das coisas que o Vitória tem de ter são as suas estruturas bem organizadas. Temos um clube muito esvaziado, com infraestruturas obsoletas e temos de inverter esta tendência. Nos dois últimos anos a direção fez algumas obras de remodelação, mas queremos muito mais do que isso. A nível de SAD, queremos ter as contas todas organizadas e consolidadas e, acima de tudo, ter uma equipa que esteja sempre na primeira metade da tabela", revelou.

Durante a apresentação da lista, que tem Cândido Casimiro e João Martins como candidatos a líderes da mesa da Assembleia Geral e Conselho Fiscal e Disciplinar, respetivamente, Paulo Gomes assinou uma carta de compromisso com ambos em que ficou definido, entre outros pontos, a "realização imediata de uma auditoria às contas do clube e da SAD e a apresentação de uma proposta à alteração dos estatutos" caso sejam eleitos no próximo dia 17.