Após uma época emotiva, Nuno Pinto tem estreia à vista no V. Setúbal

O lateral-esquerdo esteve a ganhar ritmo nos sub-23. Agora tem porta aberta para voltar às opções de Sandro.

Após ter anunciado a interrupção na carreira para combater um linfoma, em dezembro do ano passado, Nuno Pinto, lateral-esquerdo do Vitória de Setúbal, voltou aos relvados na última jornada da época passada: jogou sete minutos com o Rio Ave. Desde então, tem vindo a recuperar a condição física e o regresso à competição poderá acontecer na próxima partida, com o Águias do Moradal, a contar para a Taça de Portugal.

No início desta temporada, o camisola 21 ganhou ritmo na Liga Revelação com os sub-23; alinhou com Famalicão e Portimonense. Em ambos foi titular, num total de 71 minutos em campo contra os famalicenses e todo o encontro diante dos algarvios. O regresso às convocatórias de Sandro Mendes chegou no sábado, na deslocação dos sadinos à Covilhã, para a Taça da Liga. Desta vez, apenas ficou a ver jogar no empate com os serranos.

A partida do próximo dia 20, contra o Águias do Moradal, surge como o cenário perfeito para o regresso de Nuno Pinto. Num encontro em que os sadinos devem dar oportunidade a muitos dos jogadores que ainda não se estrearam e a outros que procuram mais minutos (como sucede com João Serrão, João Meira, Leandrinho, Tiago Castro, Kigi ou Ghilas), as portas estão abertas para o regresso de um dos capitães da equipa que, no passado, assumiu ter como grande objetivo voltar a jogar com regularidade. O defesa é o líder de presenças no balneário com 116 jogos cumpridos (Zequinha, com 87, surge em segundo lugar), 13 dos quais realizados na temporada transata.

Para já, o plantel vai treinando no Complexo Desportivo de Palmela com vista em preparar o encontro contra a equipa que milita nos distritais de Castelo Branco. Sem Makaridze, João Valido, Mansilla e Berto (e outros quatro jogadores dos sub-23), os sadinos preparam-se ainda para disputar dois particulares nos próximos dias, nos quais medirão forças com os sub-23 na sexta-feira e com o Mafra no sábado.