Adeptos do V. Setúbal queixam-se de agressões policiais no Jamor

Agressões ocorreram durante os festejos do golo sadino

Um grupo de adeptos do Vitória de Setúbal está a queixar-se nas redes sociais de ter sofrido agressões por parte de agentes policiais durante o jogo deste sábado à noite entre o Belenenses SAD e a equipa sadina, realizado no Estádio do Jamor.

As agressões terão ocorrido durante os festejos do golo do Vitória, apontado por Guedes aos 39 minutos. Este jogador, na companhia de mais dois ou três companheiros de equipa, saiu do relvado durante a celebração, com o intuito de festejar em conjunto com os adeptos vitorianos, que estavam num dos cantos do recinto, entre um topo e a bancada lateral.

Um grupo de adeptos desceu as escadas das bancadas e estava numa zona de passagem a tentar abraçar Guedes e os outros jogadores quando os agentes se movimentaram no sentido de impedir os festejos. Um dos agentes, mais exaltado, agrediu adeptos à bastonada.

"Houve pelo menos uma bastonada que eu vi. Mas pelo menos dois ou três adeptos do Vitória de Setúbal queixaram-se de ter sido agredidos", conta, em declarações a O JOGO, Jorge Pereira, antigo dirigente do Vitória de Setúbal, clube do qual é sócio há 19 anos.

Sobre o assunto, Jorge Pereira escreveu nas redes sociais:

"VERGONHA NO JAMOR:

BONS ENORMES VITORIANOS

AGREDIDOS COBARDEMENTE

Ontem, após a obtenção do golo do VITÓRIA, frente ao Belenenses, no Estádio do Jamor, o seu autor Guedes dirigiu-se, mais outros jogadores, à bancada onde estavam os nossos FIEIS ADEPTOS.

Os "corajosos" agentes da PSP para além de não terem permitido a aproximação dos jogadores vitorianos aqueles, faça sol ou chuva, dizem presente onde o VITÓRIA joga, ainda agrediram, de forma cobarde e musculada os nossos bons adeptos que vão ao futebol apenas com o espírito de fazerem uma festa.

Pergunto eu, quantas ocorrências de mau comportamento ou violência nos estádios as nossas claques e adeptos foram autores?

Sei e todo o mundo planeta futebol assiste outras claques e adeptos de outros emblemas a usarem artifícios que põem em risco a integridade física dos espetadores e irem aos estádios com o único objetivo de provocarem violência.

E aí.... as forças policiais musculadas assobiam para o lado."

Este antigo dirigente instiga ainda a Liga de Clubes, na pessoa do seu presidente, Pedro Proença, a condenar este incidente.