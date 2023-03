Zinovich convocado para a seleção de sub-21 da Bielorrússia

Médio de 20 anos tem estado em destaque na equipa B do Vitória de Guimarães

Zinovich Kiryl foi convocado para representar a seleção de sub-21 da Bielorrússia. O médio, que chegou esta época ao Vitória, proveniente do Lokomotiv de Moscovo, é um dos eleitos para os jogos da fase de qualificação para o Europeu de 2025.



O médio de 20 anos tem estado em destaque na equipa B - 15 jogos na Liga 3 - e foi, recentemente, considerado o MVP do triunfo frente ao Anadia.



Com a pausa nos campeonatos, Zinovich irá manter-se em ação ao serviço da sua seleção, que procura o apuramento para o Euro'2025. Neste estágio, que terá lugar entre os dias 19 e 30 de março, a Bielorrússia defrontará Andorra, a 24 de março, e a Grécia no dia 28 do mesmo mês.