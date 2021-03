Zié Ouattara chamado para a Costa do Marfim e com forte concorrência

Serge Aurier, do Tottenham, é o outro lateral-direito de uma lista onde constam nomes como os de Eric Bailly e Diallo, do Manchester United, Gervinho, do Parma, Pépé, do Arsenal, e Boly, do Wolverhampton.

Zié Ouattara foi convocado para os dois últimos jogos da Costa do Marfim da fase de qualificação da Taça de África das Nações, em Níger e em casa com a Etiópia. O defesa-direito do Vitória de Guimarães, que ainda não tem qualquer internacionalização, terá a forte concorrência de Serge Aurier, jogador do Tottenham, de José Mourinho, e terá beneficiado das recentes chamadas ao onze inicial por parte de João Henriques.

Da lista de 26 jogadores destaque para outros jogadores que atuam no futebol europeu como os de Eirc Bailly e Diallo, do Manchester United, Akpro, da Lazio, Boly, do Wolverhampton, Pépé, do Arsenal, e Gervinho, do Parma.

A Costa do Marfim lidera o grupo K com sete pontos, os mesmos que Madagáscar, e mais um do que a Etiópia. Níger tem três pontos e ocupa o último lugar.

A CAN devia decorrer em 2021, nos Camarões, mas foi adiada para janeiro de 2022 devido à pandemia provocada pelo novo coronavírus.

Lista completa dos convocados da Costa do Marfim

Guarda-redes

Sylvain Gohoou (TP Mazembe, Congo)

Tapé Eliezer (FC San Pedro, Costa do Marfim)

Badra Ali Sangaré (JDR Stars FC, África do Sul)

Defesas

Eric Bailly (Manchester United, Inglaterra)

Willy Boly (Wolverhampton, Inglaterra)

Ousmane Ouattara (AS Vita, Congo)

Simon Deli (Sparta Praga, Chéquia)

Wilfried Kanon (Al Gharafa, Catar)

Serge Aurier (Tottenham, Inglaterra)

Zié Ouattara (Vitória de Guimarães)

Médios

Fousseny Coulibaly (Esperánce de Tunes, Tunísia)

Serey Dié (FC Sion, Suíça)

Sangaré Ibrahim (PSV Eindhoven, Países Baixos)

Franck Kessié (Milan)

Jean Akpro (Lazio, Itália)

Gradel (Sivasspor, Turquia)

Diallo (Manchester United, Inglaterra)



Avançados

Jean Evrard Kouassi (Wuahan Zall, China)

Nicolas Pépé (Arsenal, Inglaterra)

Gervinho (Parma, Itália)

Zaha Wilfried (Crystal Palace)

Lago Junior (Maiorca, Espanha)

Jonathan Kodjia (Al Gharafa, Catar)

Sébastien Haller (Ajax, Países Baixos)

Yoann Boli (Al-Rayyan, Catar)