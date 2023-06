Zé Carlos: "Há dois anos eu estava a jogar no Distrital..."

Antes de viajar para a seleção de sub-21 que está a participar no Campeonato da Europa, Zé Carlos participou no segundo episódio do podcast "DEZANOVE22", programa do V. Guimarães publicado nas redes sociais do clube

Posição preferida: "Se me perguntares onde me sinto melhor, então não tenho dúvidas em responder que é no meio-campo. A equipa precisou de mim na lateral naquele momento e uma pessoa tem é de dar o máximo. Seja onde for, tenho de dar o meu melhor. Onde eu estiver, haverá sempre vontade e entrega e é isso que faz a diferença e esconde algumas debilidades minhas. Também ia à baliza. O [Bruno Varela] Varela que se porte bem. Quero é estar lá dentro.

Jogador com mais azia: "Afonso Freitas"

Melhor a jogar cartas: "O Maguinha [Maga] tem sorte. Tenho mais sorte no amor"

Seleção de sub- 21: "Há dois anos eu estava no Distrital [no Varzim B). Comecei no Senhora da Hora. Estava no Varzim, a lutar para não descer. Do nada fui convocado para os sub-21, depois de nunca ter ido às seleções jovens. Quando fui chamado pela primeira vez começaram a cair mensagens no telemóvel. Estar com jogadores que foram campeões, que jogaram a Champions... Só de estar na seleção foi um motivo de orgulho. Não estava à espera. A sorte trabalha-se e correspondi. Estava no Varzim, numa casa a pegar fogo, e peguei de estaca."

Companheiro: "O sonho do Ricardo Nunes [guarda-redes do Varzim era vir para o Vitória".

Mística do V. Guimarães: "Identifico-me com o Vitória. Se me pediram para mudar a minha maneira de ser, não consigo. Quando os adeptos começam a cantar, ninguém consegue ficar indiferente. Empurram mesmo os jogadores. É incrível. É fácil ser adeptos do FC Porto, Benfica e Sporting, porque lutam pelos títulos, mas o Vitória é indiferente. Os grandes quando vêm jogar a Guimarães não se sentem em casa como acontece noutros estádios."

Jogou no Milan... do Bessa: "Comecei no Senhora da Hora, o clube da minha terra, e depois fui para uma escola que o Milan tinha em Portugal. Como eles não podiam jogar em Portugal, jogávamos pelo Boavista, no Bessa. A parceria depois acabou e fui para a escola do Mónaco em Portugal, mas jogávamos pelo Salgueiros. Na altura, o João Moutinho até veio à inauguração."

Até chorou: "No Rio Ave, com 16 anos, passei por uma fase difícil. Até chorei. Foi a primeira vez que não fui convocado. Era mais pequeno do que os outros, mas fazia uso da técnica que tenho. O problema é que depois os outros eram maiores, davam uma passada e apanhavam-me. Quiseram que eu ficasse no Rio Ave, mas preferir sair. Fui para o Famalicão, onde caí de paraquedas, mas fiz lá dois aninhos muito bons".