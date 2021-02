Welthon: 18 minutos pela equipa B para quebrar um longo jejum

Em fim de contrato com o Vitória, o avançado brasileiro Welthon foi surpresa no jogo com o São Martinho.

Sem competir desde janeiro de 2020, quando ainda se encontrava emprestado ao Paços de Ferreira, Welthon reapareceu pela equipa B do V. Guimarães diante do São Martinho, em jogo do Campeonato Portugal, série B, que terminaria com uma igualdade a zero. O avançado entrou na segunda parte, a substituir o sul-africano Lyle Foster, e jogou durante 18 minutos.

O futuro do brasileiro, que tem mais quatro meses de ligação com os minhotos, é uma incógnita, mas dificilmente passará pelo Vitória, depois de ter sido excluído por Tiago Mendes logo no verão e encaminhado para o plantel dos bês. Encontraria lá Óscar Estupiñán, que teve o mesmo veredicto (embora com contrato até 2022), e viu-o partir em dezembro, rumo à equipa principal, numa altura em que era notória a falta de um finalizador.

A torcer por uma repescagem semelhante num clube onde nunca se afirmou, Welthon chegou a ser cobiçado nas últimas duas janelas de transferências, mas nada avançou e a equipa B tornou-se agora na única alternativa. Em 2017, teve o Sporting e o Braga à perna e acabaria por mudar-se em janeiro de 2018 para o Vitória, a troco de cerca de um milhão de euros.