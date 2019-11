Voltou a jogar pelo Vitória, mas perdeu a braçadeira de capitão

No regresso de Pedro Henrique, frente ao Standard Liège, o capitão de equipa foi Douglas.

A braçadeira de capitão que Pedro Henrique envergava com regularidade surgiu no braço de Douglas na partida com o Standard Liège. De volta à equipa num jogo decisivo, para a Liga Europa, o central já não jogava desde a partida com o Moreirense, durante a qual mereceu uma forte reprimenda da parte de Ivo Vieira, e perdeu estatuto entre os minhotos, ficando o guarda-redes com a responsabilidade de representar o grupo, situação que nunca se verificou nas sete ocasiões anteriores em que os dois jogadores coincidiram no mesmo onze.

A promoção de Douglas é ainda um claro sinal de total confiança do treinador no experiente guardião. Suplente de Miguel Silva em 14 jogos, o brasileiro de 36 anos conquistou a baliza frente ao Belenenses, para o campeonato, somando já cinco jogos consecutivos como titular, com uma média de apenas 0,69 golos sofridos por jogo.

A equipa passou a sofrer menos golos, mas é sabido que o Vitória procura no mercado um novo guarda-redes, pois o regresso de Jhonatan, ainda a recuperar de uma cirurgia, continua muito incerto.

O internacional iraniano Alireza Beiranvand está referenciado pelo clube, tal como O JOGO avançou.