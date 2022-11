Viveu "noite especial" em pleno D. Afonso Henriques: "Nem nos meus melhores sonhos..."

Jovem médio do Vitória de Guimarães, Dani Silva envergou pela primeira vez a braçadeira de capitão do emblema vitoriano.

Dani Silva, médio ofensivo do Vitória de Guimarães, envergou a braçadeira de capitão pela primeira vez, em pleno Estádio D. Afonso Henriques, na quarta-feira.

Em jogo da quarta eliminatória da Taça de Portugal, no qual os vitorianos acabaram por derrotar o Vizela, no prolongamento, o jogador de 22 anos foi lançado por Moreno aos 79 minutos, para o lugar de André André, que era o sub-capitão em campo naquele momento. Depois, herdou a braçadeira de Tiago Silva, que foi rendido no final do tempo regulamentar, por Janvier.

Após a partida, o médio recorreu às redes sociais para assinalar o momento, dizendo-se "sem palavras".

"Que noite especial. Sem palavras para o que vivi esta noite", começou por escrever.

"Nem nos meus melhores sonhos sonhava em ser capitão do nosso Vitória em pleno D. Afonso Henriques e numa competição que nos diz tanto. Seguimos, passo a passo, para a próxima eliminatória", concluiu.