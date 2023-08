Vitória volta ao tema da Liga e Continente: "Não fez qualquer recuo na decisão tomada"

Vimaranenses já tinham abordado o tema no início do mês

O Vitória de Guimarães decidiu voltar a esclarecer os seus adeptos quanto aos vouchers e à parceria entre a Liga Portugal e o Continente. Antes do primeiro jogo caseiro para o campeonato, os vimaranenses explicaram, novamente, que se demarcam do acordo entre as referidas instituições.

"Os vouchers que as superfícies Continente têm vindo a distribuir para jogos no Estádio D. Afonso Henriques, no âmbito de uma parceria celebrada com a Liga Portugal, não serão trocados por bilhetes pelo Vitória Sport Clube. O clube anunciou a 2 de agosto que se demarcou dessa campanha e não fez qualquer recuo na decisão tomada, pelo que não terão validade os vouchers que forem apresentados nas bilheteiras oficiais. A Direção do Vitória Sport Clube", esclareceu o clube, no seu site oficial.

Leia também Portugueses Novas críticas para João Félix: agora a postura no minuto de silêncio O avançado português João Félix é cada vez mais indesejado no Atlético de Madrid, sobretudo pelos seus adeptos. Agora está a ser acusado de indiferença no minuto de silêncio pelos adeptos do clube que morreram na última época. Dizem, também, que estava ao telemóvel, embora não seja possível confirmar isso nas imagens. [Vídeo @GxlDeMajer]

Leia também Internacional Mbappé não renova e deverá abdicar de milhões para compensar o PSG De acordo com o jornal L'Équipe, o avançado francês mantém a decisão de não renovar com o campeão francês, mas comprometeu-se a que o clube não fique de "bolsos vazios" quando sair, esperando-se que abdique da maior parte dos seus bónus previstos para esta época para esse efeito.

A Liga anunciou uma parceria com o Continente que proporciona bilhetes mais baratos aos adeptos de futebol. O Vitória de Guimarães, no início do mês, já se tinha demarcado da mesma por "discordar em absoluto do seu formato".