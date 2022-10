Vitória travou Benfica mas Moreno avisa: "Não passámos a ser uma super equipa"

Declarações de Moreno após o Vitória-Benfica (0-0), partida da oitava jornada da Liga Bwin

Vitória quebrou série vitoriosa do Benfica: "Não passámos a ser uma super equipa. Não vamos ficar frustrados com um empate com o Benfica, após a forma como o jogo decorreu. Temos de perceber aquilo que o Benfica cria aos adversários. Um empate frente a uma equipa que ainda não perdeu é positivo".

Chave do empate? "Não foi o melhor jogo a nível técnico, mas dou aos parabéns aos nossos atletas, pela forma como interpretaram o que se fez ao longo da semana. Se não tivessem sabido interpretar, o Benfica teria ganhado em Guimarães. Tivemos de perceber aquilo que o Benfica tem. O coletivo poderia não estar a funcionar, mas tínhamos de estar em alerta para com o talento individual do Benfica. Faltou-nos ter mais calma na segunda parte para aproveitar os espaços concedidos pelo Benfica, que os houve".

O que faltou para a vitória? "Queríamos mais qualidade, mas o adversário não nos permitiu. Precisamos de mais qualidade no futuro para somarmos pontos no campeonato, mas há uma coisa de que gosto nas minhas equipas: perceber o que tem de fazer em todos os momentos do jogo. Num desses espaços, o Safira apareceu isolado perante o Vlachodimos [num lance assinalado como penálti, antes da reversão pelo VAR]. Já vi lances assim serem assinalados penálti no futebol português. É claramente penálti o [lance] do André André [aos 61 minutos]. Não percebo porque não foi chamado o videoárbitro para ver o lance".