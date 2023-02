Vitória tem a defesa mais jovem da I Liga, mas os miúdos "estão aptos para o teste" 

Fernando Meira, antigo central formado no Vitória, não tem dúvidas que a defesa mais jovem do campeonato tem condições para superar uma prova de fogo como o dérbi minhoto. Contra o Casa Pia, a defesa em que Moreno Teixeira apostou foi a que registou uma média de idades mais baixa nas 21 jornadas que disputou no campeonato. Regresso de Bamba vai ajudar a baixar a média.

No domingo, no Jamor, o Vitória de Guimarães apresentou a defesa mais jovem nesta edição do campeonato. Com Miguel Maga (20 anos), André Amaro (20), Tounkara (21) e Afonso Freitas (21) no quarteto defensivo, a média de idades contra o Casa Pia foi de 20,75, ultrapassando o registo da melhor média obtida na receção ao Santa Clara, na sexta jornada (21,6 anos).

Com o regresso ao onze de Ibrahima Bamba, após castigo cumprido diante dos casapianos, no dérbi caseiro de segunda-feira contra o Braga, o Vitória poderá apresentar uma defesa ainda mais jovem se Mikel Villanueva não recuperar da lesão muscular que o impediu de jogar em Oeiras. Com o quinteto Maga, Amaro, Bamba, Tounkara e Afonso Freitas, a média de idades será de 20,6, ligeiramente inferior à do encontro frente ao Casa Pia.