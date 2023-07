V. Guimarães deu a volta ao Celje com dois belos golos: ora veja

Na primeira mão da segunda eliminatória da Liga Conferência, diante do Celje, vimaranenses entraram a perder, mas operaram reviravolta ainda antes do intervalo

Depois de entrar na eliminatória e na época a perder, com um golo sofrido aos 17 segundos, o Vitória de Guimarães já deu a volta contra o Celje, na Eslovénia.

Jota Silva, de cabeça, esteve em particular destaque. Primeiro, marcou, depois assistiu com a mesma parte do corpo para o 1-2 de André Silva.

Jota



O Vitória SC chega ao empate!#sporttvportugal #CONFERENCEnaSPORTTV #ConferenceLeague #celje #vitoriasc pic.twitter.com/c5mHnvAfeB - SPORT TV (@SPORTTVPortugal) July 27, 2023

André Silva Jota



Jogada de classe que coloca o Vitória SC em vantagem!#sporttvportugal #CONFERENCEnaSPORTTV #ConferenceLeague #celje #vitoriasc pic.twitter.com/oVSya1vXq0 - SPORT TV (@SPORTTVPortugal) July 27, 2023