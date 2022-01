"Vitória sempre terá um lugar especial no meu coração. Respeito as decisões tomadas"

Mensagem do central Josué nas redes sociais.

Josué Sá não vai regressar ao V. Guimarães neste mercado de inverno, depois de ter sido um nome em cima da mesa para reforçar a defesa minhota. O central, que alinha atualmente no Ludogorets, da Bulgária, deu conta disso mesmo numa mensagem partilhada nas redes sociais.

"Dirijo-me a todos aqueles que se dirigiram a mim, ao verem o meu nome associado ao V. Guimarães. As muitas mensagens que me enviaram sensibilizaram-me e relembraram-me a grandeza do Vitória, que tem e sempre terá um lugar especial no meu coração. Sem entrar em grandes detalhes, quero dizer que respeito as decisões tomadas. O futebol é assim mesmo. Talvez um dia...", pode ler-se.

Josué, 29 anos, terminou a formação no clube minhoto e jogou na formação principal, antes de se aventurar no estrangeiro, ao serviço de Anderlecht (Bélgica), Kasimpasa (Turquia) e Huesca (Espanha), além do já referido Ludogorets.