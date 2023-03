Vitória retira ações das garantias na proposta de venda de 46% da SAD

"Passarão a ser consideradas as rendas, a bilhética e os rendimentos das quotizações para os primeiros sete milhões disponibilizados, mantendo-se como restantes salvaguardas os direitos televisivos e os passes de jogadores", refere em comunicado.

O Vitória de Guimarães retirou as ações da SAD das garantias para a linha de crédito do pré-acordo de venda de 46% do capital social ao fundo V Sports, informou esta quarta-feira o clube da I Liga.

O eventual negócio com o fundo liderado pelo multimilionário egípcio Nassef Sawiris contempla uma linha de crédito de até 20 milhões de euros com um prazo de pagamento de cinco anos, prevendo-se que, em caso de incumprimento, o clube minhoto ceda receitas de direitos televisivos, em primeiro lugar, percentagens de passes de jogadores, em segundo, e ações da SAD, com o risco de perder a maioria do capital, por último, pressuposto que foi retirado do pré-acordo.

"Em vez de entrarem como garantias as ações do clube, passarão a ser consideradas as rendas, a bilhética e os rendimentos das quotizações para os primeiros sete milhões disponibilizados, mantendo-se como restantes salvaguardas os direitos televisivos e os passes de jogadores", refere o comunicado.

Apesar de entender que "as anteriores garantias" não implicavam "qualquer risco", a direção vitoriana afirmou, na nota, estar "sensível às preocupações dos sócios" e "acordou de forma colegial com o fundo V Sports uma alteração no pré-acordo estabelecido".

A direção presidida por António Miguel Cardoso manifestou ainda o "compromisso" de que "qualquer linha de crédito futura, que envolva ações do clube, dependerá sempre de uma votação em assembleia geral".

O pré-acordo do quinto classificado da I Liga com Nassef Sawiris, um dos proprietários da empresa NSWE, detentora do clube inglês Aston Villa, da Premier League, prevê a venda de 46% das ações da SAD vitoriana por 5,5 milhões de euros e ainda a doação de dois milhões de euros do fundo V Sports para aplicar nas infraestruturas do clube minhoto.

Caso o "princípio de acordo seja ratificado", o clube assegura a propriedade 50,84% do capital social da SAD, ficando os restantes 3,16% das ações "dispersos por pequenos acionistas", informou o Vitória em 14 de fevereiro quando anunciou a eventual parceria.

A assembleia geral extraordinária para discussão e votação do negócio realiza-se na sexta-feira, no Pavilhão Desportivo Unidade Vimaranense, a partir das 20h15.