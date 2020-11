Vitória quer ganhar em Tondela para garantir estabilidade e a Taça da Liga

João Henriques quer estabilizar e dar consistência à equipa vimaranense

O treinador do V. Guimarães, João Henriques, considera que a partida desta sexta-feira, em casa do Tondela, é triplamente fundamental: acesso à Taça da Liga (do primeiro ao sexto lugar até ao final da oitava jornada), estabilizar a equipa e marcar golos.

"O jogo que fizemos anteriormente, para o campeonato, não nos correu bem. Foi uma derrota pesada e isso foi transportado um bocadinho para a eliminatória da Taça de Portugal, em Arouca. Conseguiu não sofrer golos, mas não conseguimos marcar golos e ser uma equipa a criar oportunidades", referiu.

Para o técnico vimaranense, "no próximo jogo, temos de conquistar os três pontos por duas razões: a classificação dá-nos acesso á taça da liga e porque queremos marcar golos e, depois de uma derrota no campeonato, queremos voltar às vitórias. As boas equipas, depois de um resultado menos conseguido, devem imediatamente responder com uma vitória".

"Queremos rapidamente estabilizar para sermos uma equipa consistente e mostrar qualidade, olhando para o resultado, que é isso que nos vai dar estabilidade. Quantos mais pontos a equipa tiver, mais estável vai ser o seu nível exibicional".