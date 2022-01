Vitória procura um central no mercado e parece iminente um regresso a casa

Josué ao serviço do Ludogorets

Josué, atualmente no Ludogorets, é desejado em Guimarães. Jogador quer voltar a Portugal.

Em busca de um novo central, o Vitória poderá "resgatar" Josué. Com vários anos de ligação aos minhotos, o defesa de 29 anos pretende regressar a Portugal e está a tentar libertar-se dos búlgaros do Ludogorets, já sabedor de que será recebido de braços abertos pelo clube de Guimarães, que, no entanto, tem mais alvos em vista.

O regresso de Josué será ainda facilitado pelas iminentes saídas de Mikel Agu e Poha, ambos dispensados.

Josué terminou a formação no clube minhoto, foi cedido ao Chaves e saiu na época 2017/18, rumo aos belgas do Anderlecht. Passou ainda por Kasimpasa (Turquia) e Huesca (Espanha).