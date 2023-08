Vitória pode perder terceiro central para o Catar num curto espaço de tempo

Mikel Villanueva apontado ao Al Gharafa, de Pedro Martins.

O Vitória de Guimarães está em risco de perder o terceiro central num curto espaço de tempo para o Catar. O internacional venezuelano Mikel Villanueva está a ser apontado ao Al Gharafa, treinado pelo português, Pedro Martins, e onde também alinha o ex-portista Brahimi.

Depois das saídas de Bamba para Al Duhail e André Amaro para o Al Rayyan, com receita potencial de quase 20 milhões, o clube de Guimarães terá de medir a oferta de quase dois milhões pelo seu jogador de 30 anos, que restou como pilar de uma estrutura defensiva de três centrais. Isto acreditando nas notícias que surgem da Grécia que dão como falhado o interesse do Al Gharafa em Abou Cissé, que era aposta cimeira de Pedro Martins pelo conhecimento que tinha do defesa do Olympiacos.

Vllanueva aparece como a aposta alternativa, dada como já em aceleração operativa. Uma situação que pode resultar numa dor de cabeça para o novo treinador Paulo Turra, que ontem aproveitou para ver o jogo da equipa B do Vitória diante do S. João de Ver.