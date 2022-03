Clube de Guimarães não compreende que a "a carga policial" na segunda parte do Vitória-Sporting tenha apenas incidido sobre os adeptos da equipa minhota

A Direção do Vitória de Guimarães anunciou este sábado, após o Vitória-Sporting, a intenção de reunir com a PSP. Em causa, os acontecimentos na segunda parte do jogo desta noite, que levou mesmo à interrupção da partida entre os minutos 75 e 80.

"O que a direção do Vitória quer é o regresso da paixão do inferno branco, que era o que se estava a passar ao longo do jogo. De acordo com o que temos conhecimento foi que da parte dos adeptos do Sporting que se deu a destruição de uma rede de segurança e que deu origem aquela situação" disse, o vice-presidente Nuno Leite.

"Inexplicavelmente, mais uma vez, a carga policial incide só sobre os nossos adeptos. Quem não se sente não é filho de boa gente, tiveram a atitude que tiveram. Os adeptos são a imagem deste clube, paixão e alma, não é isto que se deseja para o futebol. Vamos fazer um levantamento do que se passou e vamos pedir uma reunião ao comando da PSP, que é o nosso dever defender intransigentemente os nossos adeptos".